Sakla Beni 6. bölüm 2. fragmanı: Sevgi hakkımızı ikimiz de Naz'da kullandık

Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı dizinin yeni tanıtımında; Mete ile Naz'ın evlenmesi ve gitmekte kararlı olan İncila'nın Mete'ye "Sevgi hakkımızı ikimiz de Naz'da kullandık" demesi dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle yarın akşam Star'da...

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