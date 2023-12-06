Sakla Beni 6. bölüm 2. fragmanı: Sevgi hakkımızı ikimiz de Naz'da kullandık
Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı dizinin yeni tanıtımında; Mete ile Naz'ın evlenmesi ve gitmekte kararlı olan İncila'nın Mete'ye "Sevgi hakkımızı ikimiz de Naz'da kullandık" demesi dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle yarın akşam Star'da...
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