Sakla Beni 6. bölüm fragmanı: Kontun evine giren kontun evinde kalır!
Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı, Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında; Mete ile evlenen Naz'ın Kont Ziya'nın evinde kalmak istemeyip kendi evine dönmesi ve İncila'nın Ozan ile kaçması dikkat çekti. Sakla Beni yeni bölümüyle 7 Aralık Perşembe akşamı Star'da...
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