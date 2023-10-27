Sakla Beni ilk bölümüyle 2 Kasım'da başlıyor

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’in paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda; Naz'ın "Öldüreceğim onu, ikinizi de öldüreceğim" demesi dikkat çekti. Naz, Mete ve İncila'nın hikayesinin anlatılacağı "Sakla Beni" dizisi, ilk bölümüyle 2 Kasım Perşembe akşamı Star'da...

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