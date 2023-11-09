Yalı Çapkını 45. bölüm 2. fragmanı: Seyran'a Pelin sürprizi
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" yeni tanıtıma; Ferit'i takip ettiren Seyran'ın onun Pelin ile buluştuğunu öğrenmesi ve Pelin'in dayısı Şehmuz'un Ferit'i yeğeniyle evlenmesi için tehdit etmesi damga vurdu. Yalı Çapkını 45. bölümüyle 10 Kasım Cuma akşamı Star'da...
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