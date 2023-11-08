Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı: Bilmediğim bir şey mi var Ferit?
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" yeni tanıtımda; gördüğü fotoğraflarla yıkılan Seyran'ın Ferit'ten hesap sorması ve "Eskiden olsa Pelin yaptı diye düşünürdüm ama o yok. Bilmediğim bir şey mi var Ferit?" demesi dikkat çekti. Yalı Çapkını 45. bölümüyle 10 Kasım Cuma akşamı Star'da...
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