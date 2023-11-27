Yalı Çapkını 48. bölüm fragmanı: Ben senden gittim Ferit!
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" yeni tanıtımda; Pelin'in hamile olduğunu öğrenince yıkılan Seyran'ın bütün odayı dağıtıp yalıyı terk etmesi ve Ferit'e "Ben buradan gitmiyorum ki, ben senden gidiyorum..." demesi damga vurdu. Yalı Çapkını 48. bölümüyle 1 Aralık Cuma akşamı Star'da...
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