Yalı Çapkını 49. bölüm 2. fragmanı: Tez vakitte Seyran'dan ayrılacaksın!
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 49. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımına; Halis Korhan'ın "Tez vakitte Seyran'dan ayrılacaksın!" diyerek Ferit'e baskı yapması ve Suna ile Seyran'ın yüzleşmesi damga vurdu. Yalı Çapkını 49. bölümüyle 8 Aralık Cuma akşamı Star'da...
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