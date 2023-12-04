Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı: Seyran'ı kaybeden Ferit yıkılıyor
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" yeni tanıtımda; Seyran'ın kendisini terk etmesiyle yıkılan ve ne yapacağını bilemeyen Ferit'in "Kaybettim" demesi dikkat çekti. Yalı Çapkını 49. bölümüyle 8 Aralık Cuma akşamı Star'da...
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