Yalı Çapkını 55. bölüm fragmanı: Kazım Şanlı'nın kızları olma vakti geldi

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; Kazım'ın başına gelenler herkesi üzerken Seyran'ın ablasına "Kazım Şanlı'nın kızları olma vakti geldi" demesi ve Orhan'ın oğlu Ferit'ten yardım istemesi dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 26 Ocak Cuma akşamı Star'da...

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