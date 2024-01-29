Yalı Çapkını 56. bölüm 2. fragmanı: Serter bebeğin kendisinden olduğunu düşünüyor
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; Ferit şikayetini geri çekmesi için Kazım'a yalvarırken; Serter'in gelip Pelin'i kaçırması ve o sırada Pırıl'ın "Serter bebeğin kendisinden olduğunu düşünüyor" demesi dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 2 Şubat akşamı Star'da...
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