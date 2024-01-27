Yalı Çapkını 56. bölüm fragmanı: Bebeğin babası kim Pelin?

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; Halis Korhan'ın oğlu Orhan'a yardım etmek istememesi ve Zerrin'in kızı Pelin'e "Kim bebeğin babası?" diye sorması dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 2 Şubat akşamı Star'da...

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