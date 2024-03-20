Yalı Çapkını 63. bölüm 2. fragmanı: Orhan'dan Seyran'a sürpriz hediye
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 63. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını" yeni tanıtımda; Hatice için gelin hamamı yapılması ve Orhan'ın teşekkür etmek için Seyran'a araba hediye etmesi dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 22 Mart akşamı Star'da...
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