Yalı Çapkını 64. bölüm fragmanı: Seyran'dan Pelin'e uyarı
Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın 64. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında; Hattuç ve Halis'in evlilik hazırlıkları sürerken, Seyran'ın Pelin'i "Kaya'dan da ailemden de uzak dur" diye uyarması dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 29 Mart Cuma akşamı Star'da...
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