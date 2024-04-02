Yalı Çapkını 65. bölüm fragmanı: Akın'dan Seyran hamlesi
Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın 65. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında; Ökkeş Ağa'nın ölüm haberi yalıda yankılanırken, intikam yemini eden Akın'ın Seyran'ı kaçırması dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 5 Nisan Cuma akşamı Star'da...
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