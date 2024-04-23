Yalı Çapkını 67. bölüm fragmanı: Ne yaptılar sana Seyran?

Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında; evine dönen Seyran'ın travmalarını gören Ferit'in eşi için korkması ve "Ne yaptılar sana Seyran?" diye sorması dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 26 Nisan Cuma akşamı Star'da...

N-LIFE HABERLERİ