Yalı Çapkını 72. bölüm fragmanı: Ferit intikam peşinde
Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın 72. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında; Orhan'ın ölümü yalıdaki herkesi perişan ederken; Ferit Korhan'ın babasının intikamını almak için Kont Ziya'ya gidip yardım istemesi dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 31 Mayıs Cuma akşamı Star'da...
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