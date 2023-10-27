Yalı Çapkını ekibinden 100. yıl kutlaması: Cumhuriyet çok yaşa!
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını oyuncuları ve set ekibi, Cumhuriyet'in 100. yılını bir video ile kutladı. Videoda; yalının bir yanına Türk bayrağı bir yanına Atatürk bayrağı asılmasına bakan oyuncuların hep bir ağızdan "Cumhuriyet çok yaşa" demesi dikkat çekti. Kamera arkası görüntüleri, sosyal medyadan "Cumhuriyet çok yaşa! Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere en büyük armağını olan Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun!" notuyla paylaşıldı. Yalı Çapkını yeni bölümleriyle her cuma Star'da...
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