Venom: The Last Dance filminden ilk fragman yayınlandı
Tom Hardy'nin başrolde olduğu Venom serisinin üçüncü devam filmi Venom: The Last Dance'den ilk fragman yayınlandı. Eddie Brock/Venom karakterlerine hayat veren İngiliz oyuncu Tom Hardy'nin başrolde olduğu filmin yönetmen koltuğunda Kelly Marcel oturuyor. Örümcek Adam evreninin kötü karakteri Venom’un son macerasını anlatan film, 25 Ekim 2024’te sinemalarda gösterime girecek.
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