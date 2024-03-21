Yan Oda 3. bölüm 2. fragmanı: Biz anne, babalarımızın günahları değiliz
Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesalın paylaştığı Yan Oda dizisinin 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yan Odanın yeni tanıtımına; Fikret ile Sevgi arasındaki kıskançlık krizi ve Şelalenin Taylana Biz anne, babaların günahları değiliz damga vurdu. Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalının oturduğu Yan Oda yeni bölümüyle 23 Mart Cumartesi akşamı Starda...
- Etiketler :
- Haberler -
- Caner Cindoruk
- Fragman
- N-Life Dizi Haber
- Şevval Sam
- Fragman İzle
- Televizyon
- Yan Oda
- Dizi Haber
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Star Tv