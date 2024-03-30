Yan Oda 4. bölüm 2. fragmanı: Taylan, Şelale'yi kıskanıyor
Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesalın paylaştığı Yan Oda dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yan Oda'nın yeni tanıtımına; çocukların arasında yaşananların ortaya çıkmasıyla Sevgi'nin durumu kurtarmak için yaptığı hamle ve Taylan'ın Şelale'yi kıskanması damga vurdu. Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu Yan Oda yeni bölümüyle 30 Mart Cumartesi akşamı Star'da...
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