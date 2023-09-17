GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı! Bakan Ersoy: Kültür ve sanatı gastronomi ile birleştirmek istiyoruz
GastroAntep Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki açılış programıyla gerçekleşti. 400'den fazla kültür ve sanat etkinliğini ziyaretçilerle buluşturacak olan festival, 24 Eylül'e kadar sürecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, NTV yayınında festivale ilişkin soruları yanıtladı. (Haber: Nizamettin Kaplan Kamera: Seyfettin Ay)
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life N-Lezzetler
- Gaziantep
- Gastronomi
- Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
- Festival
- Turizm
- N-Life Kültür&Sanat