"Halkın Sanatı" sergisi AKM'de açıldı
Geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyan NTV programı "Halkın Sanatı" bu kez, bir kitap ve sergiyle izleyici karşısına çıktı. Anadolu medeniyetlerinin yüzlerce yıllık mirasını günümüze taşıyan serginin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile birlikte yaptı. Sergisi, 26 Kasım’a dek Atatürk Kültür Merkezi Galeri Salonu’da görülebilir.
(Haber: Suat Kavukluoğlu Kamera: İsmail Kamit - Anıl Murat Kolay)
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