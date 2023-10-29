Abdullah Oğuz'un Zaferin Rengi filminden ilk tanıtım
Şubat 2024'te vizyona girecek olan "Zaferin Rengi" filminin çekimleri devam ederken, ilk tanıtım yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu film, 1918 - 1923 döneminin işgal altındaki İstanbul’unda, düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu’da başlatılan eşsiz bir direnişi, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası efsanesinin etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşıyacak. Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey’i canlandıran Kubilay Aka ve Peyker rolünde yer alan Gülper Özdemir’in yanı sıra filmde Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera) ve Birce Akalay (Halide Edib Adıvar) da rol alıyor.
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