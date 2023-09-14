Animasyon türündeki Troller 3: Hep Beraber filminden fragman
Seslendirme kadrosunda Anna Kendrick, Justin Timberlake, Camila Cabello gibi isimlerin yer aldığı Troller 3: Hep Beraber filminin fragmanı yayınlandı. DreamWorks Animation’ın gişe rekortmeni müzikal film serisinin son filmi, eğlenceli hikayesiyle animasyonseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 90'lı yıllara damga vuran NSYNC grubu film için “Better Place" adlı şarkıyı seslendirdi.
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