"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin ilk fragmanı yayınlandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatının beyazperdeye aktarıldığı "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin ilk tanıtım videosu yayınlandı. Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği filmin senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur'un kaleme aldı. Filmde Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın'ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırıyor. Filmin oyuncuları arasında ayrıca Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci yer alıyor. Film, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek.
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