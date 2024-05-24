Beterböcek Beterböcek’in yeni fragmanı yayınlandı
Kendine has, sıra dışı karakterler yaratan ünlü yönetmen Tim Burton’ın yönettiği 1988 yapımı Beterböcek, 36 yıl aradan sonra devam filmiyle geri döndü. 15 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen ve dünya çapında 75 milyon dolar hasılat elde eden sinema tarihinin en unutulmaz filmlerinden olan Beterböcek’in devam filmi “Beterböcek Beterböcek”ten yeni fragman yayınlandı. Orijinal kadroda Beterböcek karakteriyle hafızalara kazınan Michael Keaton rolüne geri dönerken; Winona Ryder Lydia Deetz’e ve Catherine O'Hara ise Delia Deetz rolüne yeniden canlandırıyor. Devam filminde kadroya Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe ve Justin Theroux gibi yeni isimler eklendi. Film, 6 Eylül'de sinemalarda.
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