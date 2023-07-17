Coen kardeşler yollarını ayırdı: Ethan Coen'den tek başına ilk film "Kaçak Kızlar"
Uzun yıllar birlikte çalışan ve "Blood Simple", "Fargo", "The Big Lebowski", "No Country For Old Men", "True Grit" gibi filmlere imza atan Coen kardeşler, yollarına tek başlarına devam ediyor. Joel Coen'in "The Tragedy of Macbeth"i tek başına yazıp yönetmesinden sonra Ethan Coen "Kaçak Kızlar" filmiyle geliyor. Başrollerde Margaret Qualley ve Geraldine Geraldine Viswanathan'ın yer aldığı filmin Türkçe altyazılı fragmanı çıktı.
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