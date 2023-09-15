DC filmi Aquaman ve Kayıp Krallık'tan ilk fragman: Jason Momoa başrolde
James Wan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II ve Nicole Kidman'ın başrolünde yer aldığı Aquaman and the Lost Kingdom filminden ilk fragman yayınlandı. Filmde yer alıp almayacağı merak edilen Amber Heard'ün karakteri Mera'nın fragmanda çok kısa bir süre gösterilmesi dikkat çekti. Film 20 Aralık'ta sinemalarda.
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