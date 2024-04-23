Deadpool & Wolverine'den yeni fragman yayınlandı
Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın başrollerini paylaştığı Deadpool and Wolverine filminden yeni fragman yayınlandı. Marvel imzalı filmin yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturuyor. Filmde Morena Baccarin, Emma Corrin, Matthew Macfadyen ve Brianna Hildebrand gibi isimler yer alıyor. Çizgi romanlarda sıkça karşı karşıya gelen Deadpool ile Wolverine'i bir araya getiren film 26 Temmuz'da sinemalarda..
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