Haluk Bilginer'in yeni dizisi The Turkish Detective'den ilk fragman
Başrollerinde Haluk Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai’nin yer aldığı "The Turkish Detective" (Türk Dedektif) dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. İstanbul'da geçen polisiye dizide Haluk Bilginer, Müfettiş Çetin İkmen karakteriyle yer alıyor. İngiliz yazar Barbara Nadel’in kitap serisinden uyarlanan ve günümüz İstanbul’unda geçen polisiye drama türündeki dizi, 8 bölümden oluşuyor. Dizi, 15 Aralık’tan itibaren dijital platformda yayınlanacak.
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