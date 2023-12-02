İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun başrolde olduğu Mutluyuz filminin fragmanı yayınlandı
Boşanma aşamasında olan bir çiftin hayatını konu alan Mutluyuz filminden ilk fragman yayınlandı. İbrahim Büyükak’ın yazıp aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturduğu, başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı aile komedisi Mutluyuz 29 Aralık’ta vizyona girecek. Kadroda Başak Parlak, Anıl İlter, Tolga Evren, Rahmi Dilligil, Buse Kara, Efe Deprem, Banu Fotocan, Camilla Duarte Çakır gibi isimler bulunuyor.
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