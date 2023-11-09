Inside Out 2'nin ilk fragmanı yayınlandı
2015 yapımı Oscar ödüllü "Inside Out" (Ters Yüz) filminin devamı "Inside Out 2"nin ilk fragmanı yayınlandı. Senaryosu Meg LeFauve tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda ise Kelsey Mann oturuyor. Dokuz yıl aradan sonra izleyiciyle buluşacak olan "Inside Out 2"de Riley'nin ergenliğe girişi ve yaşadığı duygu durumları ele alınacak. Pixar imzalı "Inside Out 2", 14 Haziran 2024 vizyona girecek.
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