Minyonlar geri dönüyor: Despicable Me 4 (Çılgın Hırsız) fragmanı yayınlandı
Animasyonseverlerin merakla beklediği Çılgın Hırsız serisinin dördüncü filmi için geri sayım başladı. Seslendirme kadrosunda Steve Carrell, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove ve Dana Gaier gibi isimlerin yer aldığıı film 5 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak. Serinin yeni filminde Gru, Maxime Le Mal ve onun kız arkadaşı Valentina ile karşı karşıya kalır ve aile kaçmak zorunda kalır. 7 yıl sonra gelen devam filminin yönetmen koltuğunu ise Chris Renaud ve Patrick Delage paylaşıyor.
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