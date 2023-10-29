Olivia Colman’ın Wicked Little Letters filminden ilk fragman
Oscar ödüllü Olivia Colman ve Oscar adayı Jessie Buckley‘nin başrollerini paylaştığı, küçük bir İngiliz kasabasında birbirlerinden nefret eden komşuları anlatan kara komedi Wicked Little Letters’ın ilk fragmanı yayınladı. İlk gösterimini bu yılın başlarında Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan film, 23 Şubat 2024‘te İngiltere'de vizyona girecek. Dünya sinemaları için henüz belli bir vizyon tarihi yok.
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