Oscar yarışının güçlü adayı Dolunay Katilleri filminden yeni fragman
Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser gibi isimlerin rol aldığı Dolunay Katilleri (Killers of the Flower Moon) filminden yeni fragman yayınlandı. 3 saat 26 dakika uzunluğundaki film, 20 Ekim'de izleyiciyle buluşacak. Cannes Film Festival gösteriminin ardından 9 dakika boyunca ayakta alkışlananan filmin kadrosunda Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion ve Tantoo Cardinal gibi isimler yer alıyor.
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