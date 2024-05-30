Wolfs filminden ilk fragman: Pitt ile Clooney başrolde
Eski dostlar George Clooney ile Brad Pitt, "Wolfs" adlı filmde bir araya geldi. 16 yıl sonra aynı filmde başrolleri paylaşan Clooney ile Pitt, Jon Watts'ın yönettiği filmde yalnız çalışan iki tamirci olarak aynı göreve atanıyor. Filmde Clooney ve Pitt'e Amy Ryan, Austin Abrams ve Poorna Jagannathan gibi isimler eşlik ediyor. Wolfs filmi 20 Eylül'de vizyona girecek.
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