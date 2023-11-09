Yeni Hayalet Avcıları filmi Ghostbusters: Frozen Empire'dan ilk fragman
Dünyada büyük bir hayran kitlesi kazanan Hayalet Avcıları serisinin yeni filmi Ghostbusters: Frozen Empire'dan ilk fragman yayınlandı. Başrollerinde Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Logan Kim, Carrie Coon ve Paul Rudd gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Gil Kenan oturuyor. Ölümcül soğuğun New York City’yi tehdit ettiği macera dolu film 29 Mart'ta vizyona girecek.
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