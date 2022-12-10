İdil Yazar ile Keyifli Tarifler (10 Aralık 2022)

Ekranların sevilen yüzü İdil Yazar yepyeni bir yemek programı ile NTV’de…
Hem pratik hem hızlı tarifler, mutfak ile ilgili tüyolar, farklı pişirme teknikleri ve püf noktaları...
İdil Yazar’ın mutfağından lezzet dolu reçeteler izleyici ile buluşuyor. Bu hafta kahvaltı için alternatifler hazırlayan İdil Yazar, yumurta ile yapılacak üç farklı tarif hazırlıyor; İspanya’ya has patates ve jambonlu omlet, Meksika rüzgarı taşıyan çıtır lavaşlı yumurta ve kereviz sapının eşlik ettiği labneli yumurta salatası günün menüsünü oluşturuyor.
İdil Yazar ile Keyifli Tarifler Cumartesi 14:30’da NTV’de…