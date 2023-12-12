NTV'de yayınlanan "Esrarengiz Azerbaycan" programına ödül

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın 2023 yılı "Basın Ödülleri", Türk Dünyası'ndan 9 ülkeden 16 basın kurumu ve mensubuna Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen etkinlikle verildi. NTV'de yayınlanan "Esrarengiz Azerbaycan" programını hazırlayan ve sunan Esra Gezginci de ödül alanlar arasında yer aldı.

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