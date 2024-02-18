Türk dizileri dünyada ilk 3'te
Dünya çapında izleyiciler, Amerikan ve İngiliz yapımlarından sonra en çok Türk dizilerini tercih ediyor. Londra merkezli Economist dergisi Türkiye'nin dizi ihracatını mercek altına aldı. Türk dizileri sadece Ortadoğu'da değil, Avrupa ve Latin Amerika'da da oldukça popüler.
Geçen yıl Türk şirketleri en çok İspanya'ya dizi sattı. İlk üçteki diğer ülkeler ise Suudi Arabistan ve Mısır oldu. 2023'ün ilk yarısında İspanyol televizyonlarında en çok izlenen ilk 3 dizinin tamamı Türkiye'den ithaldi.
İstanbul ticaret odasına göre Türkiye'nin dizi ihracatı 600 milyon dolarlık hacme ulaştı. Kısa sürede 1 milyar dolar rakamının aşılması bekleniyor. Dizilerin turizme de katkısı büyük. Önceden tatil için Yunanistan'a giden Bulgarların dizi etkisiyle artık Türkiye'yi tercih ettiği belirtiliyor.
Peki Türk dizileri neden bu kadar popüler?
Economist dergisine göre bunun cevabı, etkileyici şehir ve doğa manzaraları, pahalı kostümler ve yakışıklı aktörler.
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