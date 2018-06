Bakan Zeybekci, Denizli'de Yerel Medya Platformu'nda yer alan 23 televizyon kanalından canlı yayınlanan Gündem Özel programında, Merkez Bankasının faiz artırmasının kurla ilgili Türk Lirası üzerindeki baskıyı hafifletmek, kurdan kaynaklı olarak Türkiye'nin yüklendiği maliyetlere karşı atılmış bir adım olduğunu belirtti.



Kur ve Türk lirası ile ilgili atılan adımların enflasyonla mücadelede de etkin olacağını kaydeden Zeybekci, "Enflasyonu düşürücü, enflasyonu aşağıya döndürücü, en azından yukarıya doğru oluşacak trendin önlenmesi ile ilgili atılan adımlar artı. Sonuç itibarıyla orta ve uzun vadede enflasyonla mücadelede etkin adımlar olarak görüyorum. Faiz artırımı olarak görülse de. Bunun etkilerini gördük zaten. Trendde aşağıya doğru bir yönelim oldu. Tabii bu arada da arkasından Moody's'in açıklaması geldi. Moody's burada suçüstü yakalanmıştır." diye konuştu.



"OPERASYON O KADAR AÇIK Kİ GİZLEMEYE BİLE İHTİYAÇ DUYMUYORLAR"



Moody's'in 17 bankanın kredi notunu düşürmesi ile operasyonu açıkça yaptığını gösterdiğini vurgulayan Bakan Zeybekci, şunları söyledi:



"Türkiye'nin vermiş olduğu bir mücadele var. Mücadele makro ekonomik alanlardaki başarılarımızla elde ettiğimiz sonuçlarla ilgili değil, Türkiye'nin büyüme ile ilgili verdiği mücadele değil, büyümemiz çok iyi. Türkiye'nin ihracatına baktığımız zaman da son 1 yıllık ihracatımızın ortalama yüzde 10'un üzerinde büyüdüğünü görüyoruz ve her ay da ihracatta rekorlar kırarak devam ediyoruz. Türkiye'nin 2017'deki istihdamı, 1 milyon 360 bin kişiyi istihdam etmiş. Türkiye'nin 2017'deki bütçe açığına baktığımız zaman yüzde 1,5'lar seviyesinde kalmış. Türkiye'nin cari açığı 2017'de, yabancı para finansmanına ihtiyaç duyduğu cari açığı ile ilgili söylüyorum yüzde 4,2'ler seviyesinde. Türkiye'nin kamu ve özel sektör borçlarının toplamı, 1 yıl içinde ödenmesi gereken borçlarının tamamı 180 milyar dolar civarında. Peki buna karşılık Türkiye'nin varlığı ne? Merkez Bankası varlıkları, Türkiye'deki reel sektörün döviz tevdiat hesapları ve artı ihracatçıların yurt dışındaki müşterilerinden alacakları 290 milyar dolar. Böyle bir Türkiye'den bahsederken Türkiye'nin şu an en son bu spekülatif amaçlı yaratılan Türk lirası üzerindeki baskılarla ilgili, para politikaları ile ilgili Merkez Bankasının attığı adımların etkileri görülmeye başladığı anda bir anda ortaya çıkarak Moody's'in 17 Türk bankası ile ilgili kredi notlarını düşürdüğünü açıklaması suçüstü demektir. Artık operasyonu o kadar abarttılar ki, o kadar açıkça yapmaya başladılar ki artık gizlenmeye bile ihtiyaç duymuyorlar."



Bakan Zeybekci, Moody's'in kredi notunu düşürdüğü Türk bankacılık sisteminde bankaların karlılıklarının düştüğü iddiasına ilişkin, "Bankaların 2018 yılı birinci çeyrek karlılıkları, Ziraat Bankası yüzde 20 artış karlılıkta, 1,7 milyar Türk lirası. Vakıfbank, yüzde 16 artış, 1,5 milyar lira. Garanti Bankası yüzde 33 artış. Bütün bunların kredi notunu düşürdü, 2 milyar lira. Tüm sektörün karlılığı şu an itibarıyla 13,9 milyar lira, bankacılık sektöründe." dedi.



"ALMANYA'DAN DA İYİYİZ, FRANSA'DAN DA İYİYİZ"



Bankacılık sisteminde geri dönmeyen kredilerin toplam kredilere oranının Türkiye'de 2,9 olduğuna işaret eden Zeybekci, şöyle devam etti:



"Takibe almadığı, kredi notlarını düşürmedikleri ülkelerden bahsedeyim. Bunların nasıl suçüstü olduğunu, nasıl Türkiye'ye açıktan açığa operasyon düzenlendiğini de vatandaşlarımız bilsin. Polonya yüzde 4,1. İspanya yüzde 5,6. Rusya yüzde 9,5. Portekiz yüzde 11,8. Bulgaristan yüzde 13,2. İrlanda yüzde 13,6. İtalya yüzde 17,3. Yunanistan yüzde 36,3. Geri dönmeyen kredilerin milli gelire oranı Türkiye'de yüzde 1,5. Moody's'in o kredi notunu düşürdüğü o bankacılık sistemimizin en önemli performansı bu. Ödenmeyen kredilerin milli gelire oranı, en yakın takipçimiz Hollanda yüzde 5,3. İspanya yüzde 10,1. Rusya 9,5. Portekiz 15,6. İrlanda yüzde 8. İtalya yüzde 11. Yunanistan yüzde 55. Almanya'dan da iyiyiz, Fransa'dan da iyiyiz, İngiltere'den de iyiyiz burada. Bütün bunların olduğu bir yerde böyle bir noktada Moody's'in bu söylemiş olduğu şeyi anlamak mümkün değil. Direkt suçüstüdür bu."



Türkiye'nin makro ekonomik göstergelerin gayet iyi olduğunu dile getiren Zeybekci, Moody's'in Türkiye'nin makro ekonomik göstergelerini dikkate almadan böyle bir karar verdiğini, daha önce de 15 Temmuz'dan sonra 18 Temmuz sabahı saat 08.30'da Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü, 7 Haziran 2015 seçimlerine giderken Türkiye'nin kredi notlarını düşürmek için toplantı yapma kararı aldığını hatırlattı.



Yunanistan'ın 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişiminde bulunan askerlerden helikopterle ülkesine sığınanları teslim etmemesi sorulan Bakan Zeybekci, "Bunda kasıt vardır. Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum vardır, Türkiye'ye karşı bir düşmanlık vardır. Yunanistan bizi anlaması gereken, yakın tarihte darbe girişimleri ve darbelerle ilgili onların hafızaları hala var. Dolayısıyla onların bu konularda demokrasi ve insan haklarının yanında yer almaları gerektiğine inanıyoruz ama gördüğümüz ve algıladığımız şu, 'Türkiye'nin zararınaysa benim karımadır, Türkiye'ye zarar veriyorsa demek benim bunu koruman lazım' şeklinde bir genetik refleksi var. Onun harekete geçtiğini görüyoruz. Gün gelince onların utanç duyacağı adımlardır bunlar." ifadelerini kullandı.