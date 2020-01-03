ABD, İranlı komutan Kasım Süleymani'yi füze saldırısıyla öldürdü

ABD, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki Haşdi Şabi konvoyuna üç füzeyle saldırı düzenlendi.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis öldü.

TOPLAM 7 KİŞİ ÖLDÜ

Amerikan AP haber ajansına konuşan Iraklı üst düzey yetkililer, saldırıda Süleymani ve el-Mühendis'in yanı sıra örgütün havalimanı protokol görevlisi Muhammed Rıza dahil 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölenler arasında Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri’nin de olduğu belirtiliyor.



SALDIRI SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER

Iraklı yetkililer, el-Mühendis'in Bağdat Havaalanına Süleymani'yi karşılamak için bir konvoyla geldiğini ve saldırının havaalanının kargo kısmına İranlı komutanın karşılandığı yerde yapıldığını kaydetti.



İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Süleymani'nin cesedinin paramparça olduğunu ancak İranlı generalin yüzüğünden tespit edildiğini belirtti. Bir başka kaynaktan da, DNA testleriyle de vurulan kişilerin Süleymani ile El Mühendis olduğunun doğrulandığı kaydedildi.

İRAN: SÜLEYMANİ VE MÜHENDİS ÖLDÜ



İlk olarak yerel medyanın ardından Iraklı yetkililerin duyurduğu saldırı haberi, İran devlet televizyonu tarafından da doğrulandı.



İran devlet televizyon, Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in, ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği füze saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Haberde, saldırının ABD helikopterleri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani.

PENTAGON: SALDIRI PLANI YAPIYORDU



ABD Savunma Bakanlığı da (Pentagon), Başkan Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu." saptaması dikkati çekti.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Süleymani Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları azmettirmişti. General Süleymani, bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı. Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi. ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır."

Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis.

"SÜLEYMANİ'Yİ ÖLDÜRMEK ATEŞİN ÜZERİNE BENZİN DÖKMEK GİBİ"



İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani, Devrim Muhafızları'nın İran dışındaki kolunu yönetiyor. Daha önce de birçok kez suikast girişimi düzenlenen Süleymani’nin, Suriye ve Irak'ta kilit rol oynadığı biliniyor.

NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, Süleymani'nin öldürülmesini şu sözlerle değerlendirdi: "Bu hamle, ABD’nin bu bölgede en büyük etki yaratacak hamlelerinden birisiydi. Süleymani'ye 'İran’ın sevgili evladı, yaşayan efsanesi' deniliyordu. ABD'nin yaptığı, ateşin üstüne benzin dökmek gibi bir şey. İran'da Süleymani'den daha önemli kimler var diye sorulsa, yanıt dini lider ve cumhurbaşkanı olur. Bu sadırıya bir misilleme gelebilir. Önümüzdeki günler çok sıkıntılı geçecek gibi...”

KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?