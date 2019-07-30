İtalya'da hazırlanan yasa tasarısıyla cep telefonu ve internet bağımlılığının önüne geçmek için bir dizi önlem alınması öngörülüyor.



Tasarı kapsamında teknoloji bağımlılığına karşı kurslar ve bilinçlendirme kampanyaları düzenlenecek.



İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre ergenlik çağındaki her 10 kişiden 8'i cep telefonuna erişimsiz kalmaktan korkuyor.



Yüzde 50'si de sadece bu fikrin bile kaygı ve rahatsızlık vermeye yettiğini söylüyor.