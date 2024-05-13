Arkeologların gizemini çözemediği en şaşırtıcı 5 tarihi eser
İster unutulmuş metinleri tercüme etmek, ister kayıp eserleri ortaya çıkarmak olsun, arkeologlar sürekli olarak geçmişi daha iyi anlama yolunda ilerlemektedir. Ancak arkeolojik teknikler ilerledikçe bile bazı tarihi eserler gizemli kalmaya devam ediyor. Roma'daki "delikli kavanoz"dan, Kosta Rika'daki açıklanamayan 1,8 metrelik taş kürelere kadar bazı eserlerin kökenleri ve kullanım alanları onlarca yıl süren çalışmalara rağmen, hala bilinmiyor. İşte gizemi çözülmemiş 5 tarihi eser
TOWIE TOPU
İskoçya'nın Neolitik döneminden kalan gizemli bir nesne olan Towie Topu'nun 5 bin yıl öncesine dayandığı tahmin ediliyor. Üzerinde karmaşık desenler bulunan top, 1860 yılında keşfedilmesine rağmen yapılış amacı hala bilinmiyor. İskoçya'nın doğu kıyılarında bulunan 430'tan fazla taş top arasında sadece biri olan bu nesne, arkeologlar için büyük bir bulmaca oluşturuyor. Bazılarına göre bunlar yüksek statülü silahlar olabilirken, diğerleri sembolik bir amaç taşıyor olabileceğini düşünüyor. Ancak, bu taş topların gerçek kökeni hala belirsizliğini koruyor.