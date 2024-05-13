Arkeologların gizemini çözemediği en şaşırtıcı 5 tarihi eser

DELİKLİ KAVANOZ

Antik Roma döneminden kalma 1 bin 800 yıllık olduğu tahmin edilen Delikli Kavanoz, bulunduğunda 180 parçaya ayrılmış haldeydi. Uzun çalışmalar sonucu Parçalar Ontario Arkeoloji Müzesi'nde bir araya getirildi, ancak bu bile kavanozun gizemini açığa çıkarmadı.

Uzmanlar, içi deliklerle dolu olan bu kavanozunun kullanım amacını belirlemekte güçlük çekiyorlar; bazıları bunun fındık farelerini saklamak için kullanılmış olabileceğini öne sürüyor, ancak kavanoz diğer fındık fareleri kavanozlarından farklılık gösteriyor.

Delikli Kavanozun 1950'lerde Roma tapınağının yakınında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba kraterinden çıkarıldığı iddia ediliyor, ancak bu bilgi net değil. Bu da gizemli delikli kavanozun kökeni ve kullanım amacı hala gizemini koruyor.