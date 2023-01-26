Çöp Adam son bölümüne Berrin’in Peri'ye verdiği ders damga vurdu: ‘Şimdi Tamer düşünsün’

AYSEL VE MERYEM, DİLBER’İN PEŞİNDE

Bu sırada Meryem’in kendisine sorduğu sorulardan şüphelenen Aysel, Meryem’e ısrar ederek yalıyagelen Dilber’in evine gitti. Annesinin adının Dudu olduğunu ve hastalığından bahseden Dilber, babası Bülent’e ulaşamadıklarını ifade etti. Dilber’e inanan Meryem, ihtiyacı olan parayı ona verdi.

Akşam eve döndüklerinde annesi ve babasıyla oturan Meryem, Aysel’in Bülent’in üstüne düşmesine dayanamadı. Annesinin neler yaşadığını babasına anlatan Meryem, Aysel de kendisine tepki gösterince çok kızdı. Rıhtımda çocukluğunu düşünen Meryem, kendisini koruyan ağabeyini hatırlayınca gözyaşlarına boğuldu.