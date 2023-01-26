Çöp Adam son bölümüne Berrin’in Peri'ye verdiği ders damga vurdu: ‘Şimdi Tamer düşünsün’

Star TV’nin sevilen dizisi Çöp Adam, 25 Ocak Çarşamba akşamı 9. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun paylaştığı dizinin yayınlanan son bölüm finaline boşanmaktan vazgeçen Berrin’in Peri’ye verdiği ders damga vurdu. İşte Çöp Adam son bölümde yaşananlar...

Çöp Adam son bölümüne Berrin’in Peri'ye verdiği ders damga vurdu: ‘Şimdi Tamer düşünsün’ - 1

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Star TV dizisi Çöp Adam, 25 Ocak Çarşamba akşamı 9. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde; Peri’nin kıskanç tavırları ile Berrin’in Tamer’den boşanmaktan vazgeçmesi dikkat çekti.

Çöp Adam son bölümüne Berrin’in Peri'ye verdiği ders damga vurdu: ‘Şimdi Tamer düşünsün’ - 2

PERİ’NİN BASKINI TAMER’İ KIZDIRDI

Çöp Adam son bölümde; otele gelen Peri, çılgına dönüp Berrin’e saldırdı. Sessiz kalmayan ve Peri’ye karşı dimdik duran Berrin, Tamer’e “Al götür şunu yoksa fena olacak” dedi. Çok sinirlenen Tamer ise Peri’ye “Sen neyin intikamını kimden alıyorsun? Kocandan soramadığın hesabı benden mi sorusuyorsun?” dedi. Peri de “Sormuşumdur belki. Bak ikisi de buldu belasını” cevabını verdi.

Çöp Adam son bölümüne Berrin’in Peri'ye verdiği ders damga vurdu: ‘Şimdi Tamer düşünsün’ - 3

İkisi eve giderken ablası ve Seko ile konuşan Berrin de “Benim kocam bu deli kadına mı aşık oldu? İnanamıyorum. Boşanmayacağım ben. Bırakmıyorum kocamı, o kadın istediği hiçbir şeyi alamayacak” ifadelerini kullandı.

Çöp Adam son bölümüne Berrin’in Peri'ye verdiği ders damga vurdu: ‘Şimdi Tamer düşünsün’ - 4

BERRİN BOŞANMIYOR

Ertesi gün mutfakta hazırlık yapıp yakın arkadaşı Begüm’ü yalıya çağıran Peri, Tamer’in telefonunu da kontrol etmeye başladı. Tamer, Berrin ne istiyorsa iki katını vermesini söyleyerek Seko’yu ona yolladı.

Ancak boşanmamak konusunda kararlı olan Berrin, hiçbir şartı kabul etmeyeceğini ifade etti. Seko durumu Tamer’e açıkladı. Konuya el atan Tamer ise Seko’nun telefonundan Berrin’i aradı. Peri’den habersiz onunla görüşmek istediğini belirtti. Berrin de bunu kabul etti.

Çöp Adam son bölümüne Berrin’in Peri'ye verdiği ders damga vurdu: ‘Şimdi Tamer düşünsün’ - 5

AYSEL VE MERYEM, DİLBER’İN PEŞİNDE

Bu sırada Meryem’in kendisine sorduğu sorulardan şüphelenen Aysel, Meryem’e ısrar ederek yalıyagelen Dilber’in evine gitti. Annesinin adının Dudu olduğunu ve hastalığından bahseden Dilber, babası Bülent’e ulaşamadıklarını ifade etti. Dilber’e inanan Meryem, ihtiyacı olan parayı ona verdi.

Akşam eve döndüklerinde annesi ve babasıyla oturan Meryem, Aysel’in Bülent’in üstüne düşmesine dayanamadı. Annesinin neler yaşadığını babasına anlatan Meryem, Aysel de kendisine tepki gösterince çok kızdı. Rıhtımda çocukluğunu düşünen Meryem, kendisini koruyan ağabeyini hatırlayınca gözyaşlarına boğuldu.

Çöp Adam son bölümüne Berrin’in Peri'ye verdiği ders damga vurdu: ‘Şimdi Tamer düşünsün’ - 6

KÖTÜ BİTEN AKŞAM YEMEĞİ

Akşam Tamer, Begüm ve Seko ile yemek organize eden Peri, bütün akşam Berrin’den bahsetti. Begüm de Peri tuvalete gittiğinde arkadaşının normal davranmadığını anlattı. Daha sonra Peri, dans ederken tanımadığı biriyle sohbet edince Tamer kızdı. İkili birlikte yalıya döndüklerinde Peri, Tamer’e çok kızdı. Ancak Tamer’in ısrarı sonrası aralarındaki buzları erittiler.

Çöp Adam son bölümüne Berrin’in Peri'ye verdiği ders damga vurdu: ‘Şimdi Tamer düşünsün’ - 7

“ACIYORUM SANA”

Sabah Tamer’i işe giderken uğurlayan ve ondan Berrin’le görüşmeyeceğine dair söz alan Peri, erken gelmesini rica etti. Ağabeyi giderken içeri giren Meryem, sonrasında Peri’ye “Sana bakınca annemi görüyorum biliyor musun? Acıyorum sana” dedi.

Çöp Adam son bölümüne Berrin’in Peri'ye verdiği ders damga vurdu: ‘Şimdi Tamer düşünsün’ - 8

BERRİN’İN YALI PLANI

Bu sözlere sinirlenen Peri, Berrin ile Tamer’in odasına girdi. O sırada Funda’yı arayıp Peri’nin evde olduğunu öğrenen Berrin de yalıya geldi. Odasında Peri’yi görünce sinirlenen Berrin, “Tamer kızından vazgeçmediği sürece ben de onun hayatında olacağım. Tamer ben ne zaman çağırırsam koşa koşa gelir” dedi.

Buna gülen Peri ise Tamer’in kendisine söz verdiğini ve onunla asla buluşmayacağını söyledi. Tamer’in kendisine söylediği gibi Peri’ye de yalan söyleyeceğini belirten Berrin, ona saat 17:00’de Tamer ile buluşacağını belirtip mekanın adını söyledi.

Çöp Adam son bölümüne Berrin’in Peri'ye verdiği ders damga vurdu: ‘Şimdi Tamer düşünsün’ - 9

PERİ’NİN İÇİNE KURT DÜŞTÜ

Berrin’in sözlerinden şüphelenen Peri ise Tamer’i görüntülü arayıp nerede olduğunu sordu. Tamer Yılmaz, Seko ile şirkette olduklarını gösterirken Peri saat 17:00’de sinemaya gitmeyi teklif etti. Seko ile birlikte bir toplatıya gireceklerini söyleyen Tamer, işi bitince onu arayacağını anlattı.

Çöp Adam son bölümüne Berrin’in Peri'ye verdiği ders damga vurdu: ‘Şimdi Tamer düşünsün’ - 10

BÜLENT’İN BÜYÜK SIRRI

Bu sırada bahçede Yavuz ile konuşan Meryem, Dilber’in gelişine şaşırdı. Ona neden geldiğini soran Meryem, annesinin öldüğünü öğrenince üzüldü. Aldığı parayı iade eden Dilber, Bülent Bey’in annesi ve kendisiyle çektirdiği aile fotoğrafını Meryem’e verdi.

Çöp Adam son bölümüne Berrin’in Peri'ye verdiği ders damga vurdu: ‘Şimdi Tamer düşünsün’ - 11

BERRİN VE PERİ KARŞI KARŞIYA

Hazırlanıp Tamer ile buluşacağı yere giden Berrin beklerken Peri de uzaktan onu izledi. Tamer gelmeyince masaya giden Peri, “Ne oldu? Tamer sen çağırınca koşa koşa geliyordu hani. Hayaller hayaller. Niye yapıyorsun bunu? Daha ne kadar beklemeyi planlıyorsun. Tamer gelmeyecek, bekleme kalk git” dedi. Kendine güvendiğini belirten Berrin ise Tamer’in geleceğini ifade etti. “Sen nasıl bu kadar kesin konuşuyorsun? Ne kadardır tanıyorsun Tamer’i? Ben onu 10 yıldır tanıyorum. Neyi sevdiğini, sinirlenince nasıl uyuduğunu biliyorum. En çok neye sinirlenir, neye güler bilmiyorsun. Bunları öğrenmek için en az 10 yıl ister” dedi.

Çöp Adam son bölümüne Berrin’in Peri'ye verdiği ders damga vurdu: ‘Şimdi Tamer düşünsün’ - 12

Peri de “Bunları öğrenmek için önümüzde uzun yıllarımız var. Tamer artık senin tanıdığın gibi değil. Peri’den önce Peri’den sonra olacak. Belki birkaç ay sonra Tamer’in bütün alışkanlıkları değişecek. Kabul et artık, kaybettin” ifadelerini kullandı.

Çöp Adam son bölümüne Berrin’in Peri'ye verdiği ders damga vurdu: ‘Şimdi Tamer düşünsün’ - 13

BERRİN’DEN PERİ’YE: DÖN BİR ARKANA BAK

Tamer’in geldiğini gören Berrin ise “Öyle mi diyorsun? O zaman dön bir bak arkana istersen” dedi. Berrin ile Peri’yi aynı masada gören Tamer şoke olup “Siz ikinizi ne yapıyorsunuz burada? Neler oluyor?” dedi.

Berrin “Hiç. Peri Hanım’a küçük bir ders veriyordum” derken, Peri’nin öfkeli hali dikkat çekti.

Çöp Adam son bölümüne Berrin’in Peri'ye verdiği ders damga vurdu: ‘Şimdi Tamer düşünsün’ - 14

YORUM YAĞDI

Peri’nin davranışlarına ve Berrin’in Tamer ile Peri’ye oynadığı oyuna sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...

“Peri'nin suratının aldığı şekli görünce içimin yağları eridi”
“Ah Tamer şimdi sen düşün. Bu iki kadınla nasıl başa çıkacaksın bakalım?”
“Peri geçmişin intikamını almaya çalışıyor bence”
“Meryem’in de dediği gibi Tamer tıpkı annesi gibi bir kadın aldı hayatına”
“Berrin sonunda gösterdi kendini”
“Yandı Tamer”
“Peri böyle devam ederse kazanan Berrin olacak”
“Kadınların savaşı bitmez, şimdi Tamer düşünsün”

N-LIFE HABERLERİ

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