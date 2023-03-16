Çöp Adam'da düğün günü Peri'ye sürpriz konuk! 'Kendini de aileni de yaktın Tamer'

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Star TV dizisi Çöp Adam, 15 Mart Çarşamba akşamı 14. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde; Berrin'den boşanıp Peri ile evlenmeye karar veren Tamer'in düğün günü gelen konuğun sözleriyle kafasının karışması dikkat çekti.
Çöp Adam son bölümde; Berrin ve Meryem'i kovduktan sonra Peri'nin yanına giden Tamer, çok pişman olduğunu söyledi. Ardından da ona evlenme teklif etti. Fakat Peri, Damla'nın bu işe gönlü olmadığını ve Damla'nın izni olmadan evlenemeyeceklerini söyledi.
Damla'ya babasının işinin çıktığını ifade eden Berrin, onu inandıramadı. "O kadın yüzünden mi gidemiyoruz?" diye soran Damla cevap alamayınca hemen evden gitmek istediğini söyledi.
Ne yapacağını bilemeyen Tamer, Seko ve Selim'den destek beklerken istediği yardımı alamadı. Oradan çıkıp Peri'ye giden Tamer, ona serenad yapmak için kareokeye gitti. İkili keyifli bir gece geçirdi.
Bu sırada otele giden Berrin, ablasını Cenk ile birlikte gördü. Ablasına tepki gösteren Berrin, odasına çekildi. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Berrin, içkiyi fazla kaçırdıktan sonra Tamer'in kendisini hak etmediğini söyledi. Ablasının gelişiyle ona da eniştesi Selim'i hak etmediğini belirtti.
Ertesi sabah Berrin, Ahu, Meryem ve çocuklar kahvaltı yaparken Aysel Hanım onları ziyarete geldi. Ardından gelen Selim ise Cenk ile tanıştı.
Tamer'e Damla ile konuşup konuşmayacağını soran Peri ise istediği cevabı alamayınca Berrin'le buluşmak istedi. Sürekli kendi kendine konuşan Peri'nin sürekli fikir alışverişi yaptığı çocukluğuna dondurma sipariş etmesi dikkat çekti.
Berrin gelince de "Yaşadığın tüm acılar için özür dilerim" diyen Peri, ardından tektaş yüzüğü çıkarttı ve Damla istemeden Tamer ile evlenmeyeceğini ifade etti. Bunun üzerine de Berrin de bunun asla gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Peri'nin yanından çıkar çıkmaz Tamer'i arayan Berrin, "Peri kızıma asla yaklaşmayacak. Bu sözleşmeyi imzalarsan boşanırız" dedi.
Peri'nin Berrin ile konuşmasına kızan ve sabırlı olmasını söyleyen Tamer, psikoloğuyla görüştükten sonra Damla'nın yanına gitti. Ona kötü biri olmadığını anlatan Tamer, özür dileyip ertesi sabah kahvaltıya davet etti.
Annesi üzülecek diye bunu kabul etmek istemeyen Damla'ya Berrin destek verdi. Sabah Meryem ile birlikte yalıya giden Damla, halasıyla babasının da barışmasına vesile oldu. Birlikte keyifli bir gün geçiren Meryem, Tamer ve Damla otele döndüğünde onları mutlu gören Berrin, boşanma konusunda sıkıntı yaratmayacağını ifade etti.
Anlaşmalı olarak boşanan Tamer ve Berrin, dava sonrası birbirlerine sarılıp vedalaşırken ikisi de zor bir akşam geçirdi. Bu sırada Seko'da olan Tamer'in yanına giden Peri, eğlenmeye gitmek istedi. Onu kırmayan Tamer, şarkı söylemek için sahneye çıktığında Peri'ye Berrin diye seslenince ortalık karıştı.
Peri buna çok kızıp eve dönerken, boşanmayı hazmedemeyen Berrin'in "Çok canım acıyor" diye ağladığını Damla duydu. Ertesi gün babasıyla dondurma yerken Peri'nin aramasıyla bir plan yapan Damla, babasının telefonundan Peri'ye mesaj atıp onu yanlarına çağırdı. Babası yokken gelen Peri'yi tanımıyormuş gibi bağıran Damla, "Beni kaçıracak" dedi. Olanı biteni anlayamaya ve Peri'ye onu çağırmadığını söyleyen Tamer, gitmesini rica etti.
Mesajların silindiğini gören Tamer, Damla'ya doğruyu söyletti. Berrin'e de olanları anlatan Tamer, kızının Peri'den özür dilemesi gerektiğini ifade etti.
Kızına yalan söylememesini öğütleyen Berrin, bundan sonra üzülmeyeceğinin sözünü vererek Damla'nın Peri'den özür dilemesini sağladı. Peri ve Damla'nın arasının düzelmesi sonrası Tamer, Peri'ye bir kez daha evlenme teklif etti.
Düğün günü gelip çattığında Peri, Tamer'i beklerken annesi içeri girdi. Bundan hoşlanmayan Peri, "Elimden bir kaza çıkmadan git buradan" diye bağırırken annesi de "Kardeşinin başına gelen bir kaza gibi mi mesela? Evleneceğin adam senin ne kadar hasta ve tehlikeli olduğunu biliyor mu?" dedi.
Bunları duyan Tamer ise Peri'nin öfkesini ve elindeki makası görünce büyük bir şok yaşadı.
Berrin'in üzüntüsü, Peri'nin annesinin gelişi ve kızı hakkında söyledikleriyla kafası karışan Tamer'e sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...
"Tamer yandın sen"
"Peri ya gerçekten annesinin söylediği gibi biriyse"
"Düğün olmayacak galiba"
"Tamer evlenmez Peri'yle"
"Tamer yine günün sonunda Berrin'e dönecek galiba"
"Berrin bunu hak etmedi"
"Tamer kendini de aileni de yaktın"