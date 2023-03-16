Çöp Adam'da düğün günü Peri'ye sürpriz konuk! 'Kendini de aileni de yaktın Tamer'

PERİ'NİN ANNESİ NİKAHA GELDİ

Düğün günü gelip çattığında Peri, Tamer'i beklerken annesi içeri girdi. Bundan hoşlanmayan Peri, "Elimden bir kaza çıkmadan git buradan" diye bağırırken annesi de "Kardeşinin başına gelen bir kaza gibi mi mesela? Evleneceğin adam senin ne kadar hasta ve tehlikeli olduğunu biliyor mu?" dedi.

Bunları duyan Tamer ise Peri'nin öfkesini ve elindeki makası görünce büyük bir şok yaşadı.