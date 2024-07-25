İbrahim Tatlıses sağlığına kavuştu! "Ameliyattan 4 saat sonra lahmacun yiyordu"
Verdiği konserde helallik istemesinin ardından kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses sağlığına kavuştu. Usta sanatçının ameliyatını gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ameliyat günü yaşananları anlattı. Ameliyatın zorluğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, ''İki damar da tıkalıydı. Adeta karşımızda iki Azrail vardı'' dedi. Yazıcıoğlu, bu ciddi ameliyattan 4 saat sonra odasına gittiği Tatlıses'in lahmacun yediğini söyledi.
Sanatçı İbrahim Tatlıses, 11 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserinde sevenlerinden helallik istemesinin ardından kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldı.