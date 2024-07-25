İbrahim Tatlıses sağlığına kavuştu! "Ameliyattan 4 saat sonra lahmacun yiyordu"

Verdiği konserde helallik istemesinin ardından kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses sağlığına kavuştu. Usta sanatçının ameliyatını gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ameliyat günü yaşananları anlattı. Ameliyatın zorluğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, ''İki damar da tıkalıydı. Adeta karşımızda iki Azrail vardı'' dedi. Yazıcıoğlu, bu ciddi ameliyattan 4 saat sonra odasına gittiği Tatlıses'in lahmacun yediğini söyledi.

İbrahim Tatlıses sağlığına kavuştu! "Ameliyattan 4 saat sonra lahmacun yiyordu" - 1

Sanatçı İbrahim Tatlıses, 11 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserinde sevenlerinden helallik istemesinin ardından kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

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İbrahim Tatlıses sağlığına kavuştu! "Ameliyattan 4 saat sonra lahmacun yiyordu" - 2

Yaklaşık 2,5 saat süren bir ameliyatın ardından taburcu edilen usta sanatçı, silahlı saldırı ve trafik kazasının ardından bir kez daha ölümden döndü.

İbrahim Tatlıses sağlığına kavuştu! "Ameliyattan 4 saat sonra lahmacun yiyordu" - 3

"KARŞIMIZDA İKİ AZRAİL VARDI"

Ameliyatı gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu ameliyat günü yaşananları Günaydın'a anlattı.

Ameliyatın zorluğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, ''Zor bir operasyondu, iki damar da tıkalıydı. Adeta karşımızda iki Azrail vardı'' dedi. Yazıcıoğlu, bu ciddi ameliyattan 4 saat sonra odasına gittiği Tatlıses'in lahmacun yediğini, 4 günün ardından taburcu olduğunu ve 1 hafta sonra ise Bodrum'da konser verdiğini aktardı.

İbrahim Tatlıses sağlığına kavuştu! "Ameliyattan 4 saat sonra lahmacun yiyordu" - 4

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in ameliyatını Vadiistanbul'daki özel hastanede gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, zorlu operasyon sırasında diğer doktorlarla birlikte İbrahim Tatlıses'in şarkılarını söylediklerini ifade etti.

İbrahim Tatlıses sağlığına kavuştu! "Ameliyattan 4 saat sonra lahmacun yiyordu" - 5

Taburcu olduktan sonra gözyaşlarını tutamayan İbrahim Tatlıses'in "Allah bitti demeden bitmez" dediğini hatırlatan Prof. Dr. Yazıcıoğlu, ''Tatlıses'in bize geldiği zaman ani ölüm, kalp krizi, aort darlığı riski vardı. İleri aort darlığında da hasta yatakta ölü bulunur. 11 Temmuz'da İstanbul'a konsere geleceğini, ertesi gün ameliyat olmak istediğini söyledi. Konsere beni de çağırdı, orada beni de görmek istedi. Harbiye Açık Hava'daki konserine gittik. Herkesten helallik istedi...

İbrahim Tatlıses sağlığına kavuştu! "Ameliyattan 4 saat sonra lahmacun yiyordu" - 6

Konserden sonra hastaneye gelip hazırlıklara başladık. Anjiyo yaptığımız zaman kalp damarlarını da görmek lazım. Kapak ameliyatından önce kalp damarlarına baktık. Kalp damarı yüzde 95 tıkalıydı, bu sürpriz oldu. Bizim yaptığımız işlemde ortaya çıkan iki büyük sorun kapak hastalığı ve ileri aort darlığı. İleri aort darlığı da tek başına ani ölümlere yol açabilir. İki damar tıkalıydı, karşımızda adeta 2 Azrail vardı. Birisi yüzde 95, birisi de ana damarın girişinde yüzde 70. Ben bu durumu başka bir kardiyolog arkadaşımla paylaştığımda çok şaşırdı. Önce damarları açtık, ardından kapağı yerleştirdik. Kapak yerleştirmek de çok riskli bir şey. Her an her şey olabilir.'' dedi.

İbrahim Tatlıses sağlığına kavuştu! "Ameliyattan 4 saat sonra lahmacun yiyordu" - 7

"4 SAAT SONRA LAHMACUN YİYORDU"

Tatlıses'in taburcu olmasının ardından beraber lahmacun yediklerini anlatan Yazıcıoğlu, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

''Operasyon esnasında cerrah arkadaşlarımızla Tatlıses'in şarkılarını söyledik. Uyandığı esnada da birlikte mavi mavi türküsünü söyledik. Mükemmel bir sonuca ulaştığımızda alkış tutmaya başladık. Dışarıda bizi izleyen sevdikleri de alkışlamaya başladı. O motivasyonla kasık kapatma işlemini gerçekleştirdik. Kendine geldiğinde, ameliyatın güzel geçtiğini söylediğimizde ağlamaya başladı. İlk söylediği söz ise 'ailem' oldu. Bir saat yoğun bakımda tuttuk. İbrahim Bey'in işleminde pil ihtiyacı olasıydı ancak pil ihtiyacı bile olmadı. 4 saat sonra odasına gittiğimde lahmacun yiyordu. Beni de davet etti. Beraber lahmacun yedik."

İbrahim Tatlıses sağlığına kavuştu! "Ameliyattan 4 saat sonra lahmacun yiyordu" - 8

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında İstanbul Maslak'ta başından vurulmuş, 2022'de ise Bodrum'da büyük bir trafik kazası geçirerek ölümden dönmüştü. Bu zorlu süreçlerden güçlenerek çıkan sanatçı,yeniden sahnelere döndü. Tatlıses, ameliyattan yalnızca 1 hafta sonra Bodrum'da konser vererek hayranlarıyla buluştu.

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