Baba mesleğini 53 yıldır devam ettiriyor! ''Bu işi benden başka yapan kimse kalmadı, devletten destek bekliyorum''
Antalya'da yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Kasapkara, baba mesleği olan kalaycılığı 53 senedir yapıyor. 7 yaşında mesleğe başlayan kalay ustası Kasapkara, iki oğlunun da kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleği devam ettirmelerini istiyor.
Demirciler Çarşısı'nda kalaycılık yapan Mustafa Kasapkara, baba mesleğini 2 kuşaktır sürdürüyor. 7 yaşında Kahramanmaraş'ta babasının yanında mesleğe başlayan Kasapkara, 1990 yılında Antalya'ya yerleşti. Çocukluk çağlarında mesleğin zoruna gittiğini ama büyüdükçe vazgeçilmezi olduğunu aktaran Kasapkara, aynı bilinçle iki oğlunu da kalaycılığa 7 yaşında başlattığını aktardı.
32 ve 34 yaşlarında iki oğlu bulunan Kasapkara'nın işletmesinde küçük oğlu bakır malzemelere kumlama işlemi yaparken, büyük oğlu kalaylıyor, kendisi ise eşyalara şekil veriyor. Mesleğinin unutulmamasını isteyen kalay ustası, yerel yöneticilerden Demirciler Çarşısı'nı canlandırmalarını talep ediyor.