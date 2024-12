Eminem'in annesi hayatını kaybetti: Birçok şarkısında ondan bahsetti

ANNESİYLE İLİŞKİSİ NASILDI?

52 yaşındaki Eminem ve Nelson'ın inişli çıkışlı bir ilişkisi vardı. Ünlü rapçi, "Cleanin' Out My Closet" ve "My Name Is" şarkılarında annesini yerden yere vurmuş ve onu uyuşturucu kullanmakla ve ihmalkar olmakla suçlamıştı.

Nelson, şarkıdaki sözleri nedeniyle oğluna 11 milyon dolarlık dava açmıştı.

Nelson, 2008 yılında The Village Voice ile yaptığı bir röportajda Eminem ile barışmayı düşündüğünü "Herkes için umut var. Sadece gururunu ayaklar altına alman lazım" sözleriyle ifade etmişti.