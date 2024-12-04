Eminem'in annesi hayatını kaybetti: Birçok şarkısında ondan bahsetti

"Without Me", "Superman", "Lose Yourself" ve daha birçok hit şarkıyla tanınan ünlü rapçi Eminem'in annesi hayatını kaybetti. Kansere yenik düşen Debbie Nelson, "My Son Marshall, My Son Eminem" adlı anı kitabını oğluna adamıştı. Ünlü rapçi, şarkılarında annesini ihmalkar olmakla suçlamıştı.

Eminem'in annesi hayatını kaybetti: Birçok şarkısında ondan bahsetti - 1

Dünyanın en ünlü rapçilerinden biri olan Eminem'in 69 yaşındaki annesi yaşamını yitirdi. Rapçinin annesi Debbie Nelson'un akciğer kanseriyle mücadele ettiği belirtildi.

TMZ'nin haberine göre, Nelson 2 Aralık Pazartesi akşamı Missouri'de kansere yenik düştü.

N-LIFE HABERLERİ

Eminem'in annesi hayatını kaybetti: Birçok şarkısında ondan bahsetti - 2

16 YAŞINDA EVLENDİ

1955'te Kansas'taki bir askeri üste doğan Nelson, 2008 tarihli anı kitabı "My Son Marshall, My Son Eminem"de "büyük, işlevsiz bir ailede" büyüdüğünü söylemişti.

Nelson kitabında, 10 yaşına gelmeden önce anne ve babasının ayrıldığını ve beş çocuğun en büyüğü olarak ailenin geçimini sağlamaktan sorumlu olduğunu belirtmişti. Nelson, 16 yaşındayken Eminem'in babası olan Marshall Bruce Mathers Jr. ile evlendi. İki yıl sonra Eminem dünyaya geldi.

Eminem'in annesi hayatını kaybetti: Birçok şarkısında ondan bahsetti - 3

ANNESİYLE İLİŞKİSİ NASILDI?

52 yaşındaki Eminem ve Nelson'ın inişli çıkışlı bir ilişkisi vardı. Ünlü rapçi, "Cleanin' Out My Closet" ve "My Name Is" şarkılarında annesini yerden yere vurmuş ve onu uyuşturucu kullanmakla ve ihmalkar olmakla suçlamıştı.

Nelson, şarkıdaki sözleri nedeniyle oğluna 11 milyon dolarlık dava açmıştı.

Nelson, 2008 yılında The Village Voice ile yaptığı bir röportajda Eminem ile barışmayı düşündüğünü "Herkes için umut var. Sadece gururunu ayaklar altına alman lazım" sözleriyle ifade etmişti.

Eminem'in annesi hayatını kaybetti: Birçok şarkısında ondan bahsetti - 4

Eminem, 8 Mile filmindeki Oscar ödüllü şarkısı "Lose Yourself"te geçen "annemin spagettisi" sözleriyle annesiyle yaşadığı sorunlara atfıta bulundu.

Şarkı, 2004 Grammy ödüllerinde en iyi rap şarkısı ödülünü kazandı.

ANNESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

2013 yılında yayınlanan "Headlights" adlı şarkısında, rapçinin annesinden özür dilediği düşünülüyor.

Eminem şarkısında "Hem annem hem babam oldun, sana teşekkür etme şansım olmadığı için kızgınım. Bu yüzden anne, lütfen yazdığım bu övgüyü kabul et" ifadelerine yer vermişti.

Eminem'in annesi hayatını kaybetti: Birçok şarkısında ondan bahsetti - 5

OĞLUNU TEBRİK ETTİ

Nelson, oğlu 2022'de Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edildiğinde sosyal medyada oğlunu tebrik etmiş ve "Marshall, şunu söylemek istiyorum ki, Hall of Fame'e girdiğin için seni tebrik etmeden bu günü geçiremezdim" ifadelerini kullanmıştı.

Eminem'in babası ise 2019 yılında 67 yaşında hayatını kaybetti.

Eminem'in annesi hayatını kaybetti: Birçok şarkısında ondan bahsetti - 6

EMİNEM HAKKINDA

51 yaşındaki rapçinin "The Death of Slim Shady (Coup De Grace)" adlı albümü haziran ayında müzik severlerle buluştu ve kısa sürede müzik listelerinde zirveye yerleşti.

Babasının 18 aylıkken terk ettiği Marshall Bruce Mathers, sahne adıyla Eminem, annesi ile birlikte Detroit'te küçük bir karavanda başladığı yaşam mücadelesinin sonunda Akademi ve Grammy ödüllü dünya çapında bir rapçi olmayı başardı.

Annesi ve babası Daddy Warbucks adlı müzik grubunun en iyi üyeleriydi. Eminem’in müzik yeteneğinin genetik olduğu düşünülüyor.

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