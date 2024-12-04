Eminem'in annesi hayatını kaybetti: Birçok şarkısında ondan bahsetti
"Without Me", "Superman", "Lose Yourself" ve daha birçok hit şarkıyla tanınan ünlü rapçi Eminem'in annesi hayatını kaybetti. Kansere yenik düşen Debbie Nelson, "My Son Marshall, My Son Eminem" adlı anı kitabını oğluna adamıştı. Ünlü rapçi, şarkılarında annesini ihmalkar olmakla suçlamıştı.
Dünyanın en ünlü rapçilerinden biri olan Eminem'in 69 yaşındaki annesi yaşamını yitirdi. Rapçinin annesi Debbie Nelson'un akciğer kanseriyle mücadele ettiği belirtildi.
TMZ'nin haberine göre, Nelson 2 Aralık Pazartesi akşamı Missouri'de kansere yenik düştü.