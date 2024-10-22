Tiyatro ve sinema sanatçısı Suphi Tekniker son yolculuğuna uğurlandı

"SUPHİ TEKNİKER, TİYATRONUN ÇALIŞANI DEĞİL, BİR PARÇASIYDI"

Sanatçı Uğurtan Atakan, Tekniker’in, tiyatro ve sinemanın simge oyuncularından birisi olduğunu vurgulayarak, "Onun 'Darülbedayi' isimli bir kitabı vardı. Bu çok kıymetli bir eser ve şu anda baskısı yok. Bugünden itibaren basılması için ne gerekiyorsa yapacağım. Suphi, hep güler yüzlü ve sevecendi. Onu daima güzel bir şekilde hatırlayacağız." şeklinde konuştu.

Sanatçı Mehmet Esatoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Ben 1974’te bu tiyatro sahnesine çıktığımda, bir ustam, 'Tiyatronun sahipleri vardır.' dedi. Suphi Tekniker de tiyatronun sahiplerinden birisiydi. Onlar, tiyatro için kavga ederler, dövüşürler, savaş verirler. En iyisini yapmak için emek sarf ederler. Suphi Tekniker, tiyatronun çalışanı değil, bir parçasıydı. Kendisini rahmetle anıyorum."

Sanatçı Bora Ayanoğlu da Suphi Tekniker'le çok güzel vakitler geçirdiklerini vurgulayarak, "Anılarla dolu bir hayatımız var. Birbirimiz için çok kıymetliydik. Onun benim kalbimde çok ayrı bir yeri oldu, olmaya da devam edecek. Benim, kadroya geçmemi o sağlamıştır. Bunu da hiçbir zaman unutmayacağım. Nur içinde yat. Seni seviyoruz. Allah taksiratını affetsin." dedi.